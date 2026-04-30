Укро-генерал: Никто пока что не собирается отступать на новую линию обороны
Новая 300-км линия обороны, которую Украина начала строить от Сумской области до Киева, – отнюдь не предвестник отступления ВСУ на новые рубежи. Однако политическое руководство Зе-режима не в состоянии обеспечить потребности укро-армии.
Об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Бориславом Березой заявил экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не будем сеять панику, никто пока что абсолютно не собирается непосредственно отступать по той линии, о которой заявлено. То, что готовится мощный рубеж обороны – это хорошо, и таких рубежей надо строить больше. Надеюсь, что военные будут иметь стальные яйца и не будут молчать, если на определенных участках гражданские строители будут строить какую-то херню», – сказал гость эфира.
Однако скептически он относится к росту численности бригад ВСУ, поскольку есть большая проблема с их «насыщенностью и обученностью».
«Вывести людей в поле, обучить, обеспечить, подготовить – это совсем другой вопрос. Поэтому военные точно пока что не собираются никуда отступать. Но военные всегда, когда планируют определенные действия, всегда опираются на возможности по их обеспечению. И когда определенные действия такие случаются, мы понимаем, что военные уже четко понимают, что возможности политического руководства страны по обеспечению потребностей ВСУ, к сожалению, не соответствуют потребностям армии», – резюмировал Кривонос.
