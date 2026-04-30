Под Киевом строят 300-километровую линию обороны

Украина строит линию обороны длиной 300 километров от Киева до Сум, которая должна помочь остановить гипотетическое наступление российской армии со стороны Белоруссии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы собираются строить оборонительную линию от Киева до Сум. Довольно интересная затея. И мне кажется, что очень здорово, что они этим занялись. Чем бы дитя не тешилось, чем больше у них будет ресурсов уходить на такое изображение бурной деятельности, тем лучше.

Потому что ресурсы нужны будут не только строительные, но и человеческие, чтобы эту линию обороны кем-то занять. Эта линия пройдёт на удалении где-то 80-100 километров от северной границы.

То есть они не сбрасывают со счетов вероятность того, что российская армия вдруг опять начнет наступление из Белоруссии и пойдет на Чернигов.

Интересно, что у них в этой буферной зоне, сам Чернигов остается, видимо, нам. Как и половина Черниговской и Сумской области», – сказал Коц.