В Киеве уверяют – без украинских наёмников не обойдётся ни НАТО, ни Ближний Восток

Максим Столяров.  
01.05.2026 23:07
  (Мск) , Киев
Замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров нелестно отозвался о военных Ближнего Востока и о НАТОвцах – они не могут вникнуть в наставления, которые дают украинцы по поводу использования дронов совместно с другими родами войск.

Замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров нелестно отозвался о военных Ближнего Востока и о...

«Для других стран, которые не участвуют в боевых действиях с дронами, – они этого не понимают. И сколько раз они приезжали, и мы рисовали, объясняли, но они все равно не могут это пропустить. Потому что мы это через себя пропустили…

Когда просто отгружают дроны кто-то кому-то – мы сейчас видели на Востоке, как это происходило. То есть, сборная солянка людей со сборной солянкой дронов», – сказал Елизаров в интервью «Украинской правде».

Поэтому, по его словам, не обойтись без украинских наёмников.

«Если бы у нас была возможность здесь регистрировать, допустим, ЧВК, которые могут работать на экспорт – то это консалтинг, построение их дронового компонента, интегрированные в войска», – сказал Елизаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что сегодня российские дроны смогли в дневное время беспрепятственно пролететь большую часть территории Украины и нанести массированный удар по Тернополю, что вновь ставит вопрос об «эффективности» украинской ПВО, которую диктатор Зеленский пытался продать на Ближнем Востоке.

English version :: Читать на английском В Киеве уверяют – без украинских наёмников не обойдётся ни НАТО, ни Ближний Восток

