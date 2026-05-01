Массовый налёт «Гераней» на Западную Украину – взрывы в Тернополе

Около 60 российских дронов «Герань» буквально за один час нанесли удар по Тернополю – взрывы звучат в промзоне и на вокзале, над городом поднимается черный дым. Местные паблики приводят кадры пролёта беспилотников на низкой высоте над жилыми домами.

Удар нанесен также по Староконстантинову в Хмельницкой области, где находится аэродром ВСУ. Кроме того, БПЛА маневрируют над Ровенской областью и Житомиром. Местные СМИ опасаются, что под ударом могут оказаться другие вокзалы на Западной Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».