«Это капец, какие деньги», – Коц о том, почему налёты укро-дронов стали реже сбивать «Панцирями»

Максим Столяров.  
30.04.2026 19:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 269
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня


У России уже есть дешёвые и эффективные средства борьбы с украинскими дронами, но проблема в их массовом внедрении.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Много нового появляется. Появляются уже автоматические турели, которые сами захватывают цель. Важно, чтобы этот турель вместе с пулеметом и оператором, который нажмет кнопку, оказалась в нужном месте.

А для этого нужно выстраивать единую систему ПВО. Я имею в виду гражданские системы с гражданскими радарами.

Однажды я сидел в глуши, в блиндаже, и там у солдатика есть китайский радар, на котором он видит в своем секторе ответственности всю обстановку.

И он имеет возможность заранее поднять дрон, и этот дрон вывести на нужную высоту, на нужном направлении, чтобы дистанционно его подорвать. И перед этим солдатиком на поле просто все усеяно упавшими украинскими «Лютыми». Они коллекционируют шасси от них», – привел пример Коц.

«Должно быть то же самое, только в масштабах страны. Потому что на массированные запуски беспилотников украинских не напасемся ракет. А дронов только больше будет.

Стоимость одной ракеты от Панциря в районе 3 миллионов рублей. Ну, представьте, выпустить там 500 таких ракет. Ну, это капец, какие деньги.

А дешевые средства перехвата есть. Сейчас появились зенитные снаряды к вертолетным 30-миллиметровым пушкам, на которых выставляется дистанция.

И украинцы так работают. Они подвешивают уже на Ан-26 свои дроны-перехватчики. У них в принципе с ПВО совсем все плохо, они его не производят, в отличие от нас, поэтому они пытаются выкручиваться.

У нас все это есть. Надо это все систематизировать, унифицировать и масштабировать. Тогда мы забудем о том, что у нас прилетают куда-то там в Ленинградскую область по Усть-Луге, в Пермскую область», – подытожил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Это капец, какие деньги», – Коц о том, почему налёты укро-дронов стали реже сбивать «Панцирями»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить