Царёв указал на опасную тенденцию по дронам не в пользу России
Украина наращивает удары дронами по России, что стало неприятной тенденцией.
Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат ВР, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Царев с сожалением говорит, что Зеленскому, делающему духоподъемные заявления в последнее время, «есть чем гордится».
«Первый месяц, когда и по нашей, и по их статистике количество ударов по тылам дальнобойными дронами больше, чем нашими по их территориям», – сказал политик.
Не рад он и ситуации на фронте.
«Мы видим, [украинские] дроны долетают дальше. Мы видим, что они выстроили технологично достаточно войну. Они подавили и бьют по нашим установкам РЭБ, подавив их, используют преимущество в тяжёлых дронах. У нас Владимир Владимирович заявил, я присутствовал, был в это время в зале, когда он выступал, у него была встреча со СМИ, и говорил, что да, вот я знаю, мне докладывали о том, что вот у нас до сих пор не решена проблема тяжёлого дрона. Это нерешение на пятый год войны привело к тому, что их дроны просто забрасывают наш РЭБ. И поэтому дальше следующие FPV-дроны уже стали летать гораздо глубже», – отмечает гость эфира.
По его словам, «обслуживать фронт стало сложнее».
Он добавил, что Украина создала не уникальные виды вооружений, а эффективную систему принятия решений, когда основной бюджет приходит командирам на местах, а они сами, как на бирже, выбирают себе те же дроны, которые быстро меняются.
«И это позволяет очень быстро к фронту приспосабливаться. Где-то нужна одна продукция, где-то другая. У нас же не так. У нас, когда проходит госприёмка, всё зашивается, всё описывается. Если ты что-то поменял, значит всё – тюрьма. А здесь не то, что каждый месяц меняется дрон, а каждую неделю приходят новые технологии, новые изменения, и всё это надо немедленно модернизировать. У нас, в принципе, это невозможно.
У нас можно заказать 150 миллиардов дронов одной позиции, которая прошла госприёмку, к которой тут же они [украинцы] приспосабливаются. И это не очень хорошо», – резюмировал Царев.
