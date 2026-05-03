В Мали сейчас на карту поставлено всё российское присутствие в регионе – эксперт

Вся Африка сейчас наблюдает за тем, сможет ли российский Африканский корпус защитить доверившиеся ему режимы.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У африканцев воспоминания об этих французах ещё очень живые. И в последнее время все меньше и меньше было надежды на французскую помощь в борьбе с джихадистами, которые появились не так давно. И вот сейчас все государства Сахеля, где присутствует Африканский корпус, смотрят на эту ситуацию в Мали и ждут, свергнут это правительство или не свергнут. Русские сумеют защитить или не сумеют? Не сумеют – значит, все, по всем государствам будут сделать выводы, что народ ненадежный, с ним можно не связываться. Они пришли на место французов – и себя не оправдали», – рассуждал Ширяев.