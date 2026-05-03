В Мали сейчас на карту поставлено всё российское присутствие в регионе – эксперт
Вся Африка сейчас наблюдает за тем, сможет ли российский Африканский корпус защитить доверившиеся ему режимы.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У африканцев воспоминания об этих французах ещё очень живые. И в последнее время все меньше и меньше было надежды на французскую помощь в борьбе с джихадистами, которые появились не так давно.
И вот сейчас все государства Сахеля, где присутствует Африканский корпус, смотрят на эту ситуацию в Мали и ждут, свергнут это правительство или не свергнут. Русские сумеют защитить или не сумеют?
Не сумеют – значит, все, по всем государствам будут сделать выводы, что народ ненадежный, с ним можно не связываться. Они пришли на место французов – и себя не оправдали», – рассуждал Ширяев.
«Главное, что от них требуется – сохранить власть пришедших местных хунт каких-то, или законных правительств, не имеет значения. Уберечь от всех этих бесконечных переворотов.
Вот я читаю, что это особого значения не имеет, это далеко, где-то там на другом континенте. Это имеет огромное значение…
Потому что центральная часть этого Сахеля, если она падет под ударами джихадистов, может спровоцировать эффект домино, когда все остальные начнут прощаться с Африканским корпусом.
Сейчас на карту поставлено многое на самом деле», – добавил он.
English version :: Читать на английском В Мали сейчас на карту поставлено всё российское присутствие в регионе – эксперт
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: