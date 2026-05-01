Военкор Сладков: Противник не слабеет. Проблема с людьми, как и у нас
Украинская сторона испытывает такой же кадровый голод специалистов-радиоэлектронщиков, айтишников и разведчиков, как и российская.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Противник не слабеет. С людьми у них, конечно, не ах ситуация. С мотивированными людьми, прежде всего. Но и нам тоже нужны люди. И нужны специалисты различного уровня: и тыловики, и айтишники, люди, которых мы называли «ботаниками», которые способны учиться и учиться, мыслить, применять, переучиваться, добавлять свои знания. Очень нужны такие люди.
Потому что сегодня война техническая, сегодня средства радиоразведки, РЭБ, сегодня средства БПЛА в боевых частях. Например, в добровольческом корпусе у нас тоже очень важная такая военно-учётная специальность. Очень важна. Аналитика, вот это всё», – сказал Сладков.
«Вы спрашиваете, почему не бьём по логистике? Надо знать, куда бить. Для того чтобы знать, куда бить, нужны специалисты по разведке. И специалисты высшей категории служат уже в подразделениях высшей категории, которые должны этим заниматься. И занимаются – и через космос, и через дальнюю авиацию, допустим, через возможности оперативного плана, имея там за линией фронта, в тылу врага своих специалистов, которые занимаются сбором и передачей информации о военных объектах, о политических объектах», – добавил военкор.
Читайте также: Военкор объяснил, почему нет ударов по западной границе и мостам
