Военкор Сладков: Противник не слабеет. Проблема с людьми, как и у нас

Украинская сторона испытывает такой же кадровый голод специалистов-радиоэлектронщиков, айтишников и разведчиков, как и российская.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Противник не слабеет. С людьми у них, конечно, не ах ситуация. С мотивированными людьми, прежде всего. Но и нам тоже нужны люди. И нужны специалисты различного уровня: и тыловики, и айтишники, люди, которых мы называли «ботаниками», которые способны учиться и учиться, мыслить, применять, переучиваться, добавлять свои знания. Очень нужны такие люди.

Потому что сегодня война техническая, сегодня средства радиоразведки, РЭБ, сегодня средства БПЛА в боевых частях. Например, в добровольческом корпусе у нас тоже очень важная такая военно-учётная специальность. Очень важна. Аналитика, вот это всё», – сказал Сладков.