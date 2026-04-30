ВС РФ наносят удары по логистике и личному составу ВСУ таким образом, чтобы не втягивать НАТО в прямую драку.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Евгений Лисицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже будучи в состоянии полномасштабного конфликта, Москва вынуждена дозировать эскалацию. Целенаправленные удары по инфраструктуре на западной границе, особенно вблизи территории Польши, или по мостам через Днепр, могут быть восприняты как прямой вызов НАТО. Пока наша главная цель не втягивать блок в прямую драку, а методично изматывать ВСУ на поле боя и уничтожать сам режим изнутри.

Плюс физическая сложность. Разрушить крупный железнодорожный узел, бетонный мост через Днепр или работающий порт — это не один выстрел «Кинжалом». Для гарантированного вывода объекта из строя нужны либо массированные удары высокоточным оружием, либо серия вылетов в течение нескольких дней. Ресурсы, конечно, есть, но для таких целей они ограничены. А приоритет всегда остаётся военным целям: складам, заводам ВПК, скоплениям личного состава», – сказал Лисицын.