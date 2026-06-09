Сетками на дирижаблях уже не защитишься – российские НПЗ вооружаются
Правительство РФ разрешило нефтеперерабатывающим заводам иметь на вооружении своих частных охранных компаний пулеметы, турели, системы РЭБ.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Нефтяные компании достаточно давно просили у государства, если оно не может защитить заводы, дать возможность самим вооружаться и защищаться. Долго этот вопрос решался и, наконец, решился», – сказал Симонов.
Ряд военных экспертов высказывали опасение, что нефтяные компании могут использовать полученное оружие во внутриполитических конфликтах.
«Можно догадываться, почему государство долго размышляло, но решение принято, и я считаю, абсолютно верное…. Вы же понимаете, что масштаб бедствия растет, растет число прилетающих дронов. И сетками на дирижаблях уже не защитишься», – сказал Симонов.
English version :: Читать на английском Сетками на дирижаблях уже не защитишься – российские НПЗ вооружаются
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: