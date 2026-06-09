Сетками на дирижаблях уже не защитишься – российские НПЗ вооружаются

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Правительство РФ разрешило нефтеперерабатывающим заводам иметь на вооружении своих частных охранных компаний пулеметы, турели, системы РЭБ.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нефтяные компании достаточно давно просили у государства, если оно не может защитить заводы, дать возможность самим вооружаться и защищаться. Долго этот вопрос решался и, наконец, решился», – сказал Симонов.

Ряд военных экспертов высказывали опасение, что нефтяные компании могут использовать полученное оружие во внутриполитических конфликтах.