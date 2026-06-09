Сетками на дирижаблях уже не защитишься – российские НПЗ вооружаются

Елена Острякова.  
09.06.2026 15:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Энергетика


Правительство РФ  разрешило нефтеперерабатывающим заводам иметь на вооружении своих частных охранных компаний пулеметы, турели, системы РЭБ.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство РФ  разрешило нефтеперерабатывающим заводам иметь на вооружении своих частных охранных компаний пулеметы, турели,...

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«Нефтяные компании достаточно давно просили у государства, если оно не может защитить заводы, дать возможность самим вооружаться и защищаться. Долго этот вопрос решался и, наконец, решился», – сказал Симонов.

Ряд военных экспертов высказывали опасение, что нефтяные компании могут использовать полученное оружие во внутриполитических конфликтах.

«Можно догадываться, почему государство долго размышляло, но решение принято, и я считаю, абсолютно верное…. Вы же понимаете, что масштаб бедствия растет, растет число прилетающих дронов. И сетками на дирижаблях уже не защитишься», – сказал Симонов.

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English version :: Читать на английском Сетками на дирижаблях уже не защитишься – российские НПЗ вооружаются

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