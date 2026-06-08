«Об этом никто не пишет»: Украинский дрон расстрелял ещё один поезд в Крыму

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В Крыму был обстрелян ещё один пассажирский поезд, следовавший в Москву, – помимо того, где погиб помощник машиниста.

О происшествии сообщила жительница Севастополя Екатерина Ушакова, оказавшаяся среди пассажиров вместе со своим сыном Романом. Это уже второе тяжёлое испытание Екатерины за последнее время – её квартира пострадала от взрыва минувшей весной, причины которого до сих пор не озвучены. «ПолитНавигатор» приводит выдержки из её рассказа:

«Поезд полупустой. Я почему-то подумала: люди сдали билеты после того, как в сети пошли сообщения об отменах и задержках. Про обстрелы я не видела ни одного сообщения… Знала, что ситуация неприятная и страшная. Но всё-таки решила не отменять командировку… 02:07 — появился интернет, читаю в чате, что в Севастополе снова объявлена воздушная тревога. Через несколько минут сильно бахнуло два раза рядом с поездом. Поезд остановился. 02:46 — Пошла к проводнику: это из-за тревоги стоим? Отвечает: пока не ясно. Стоим в абсолютной тишине и темноте. Через минуту бежит по вагону проводник: «Срочно просыпаемся, бегом на улицу, направо по направлению поезда» Я подняла Ромку, сумку с документами и деньгами в охапку, два пледа по дороге схватила. Выскочили. Напротив — товарный поезд. Мы оказались зажаты между двумя составами. Куда дальше бежать — непонятно. Стоять на улице на открытом пространстве? Лезть под поезд? Пролезать под товарняком и бежать в лесополосу? Все растеряны, проводники ещё в вагоне помогают пассажирам с детьми — детей у нас в вагоне двое, примерно семи лет, едут с мамой… Через минуту команда по рации: «Всем срочно вернуться в вагоны». Вернулись. Сели на места. Стоим. Прошёл проводник, закрыл шторы на окнах, сказал не открывать. Страшно. 02:54 — поехали. Ромка спал на верхней полке… Подключила проводницу Светлану, она ему сказала, что снизу безопаснее, и он перелёг. Жалюзи открывать запретили. Едем дальше. 3:00 — снова подъём. Снова говорят выходить. Дошли до дверей — отбой. Возвращаемся по местам. Сидим. Ждём. Страшно. 3:09 — тронулись в кромешной темноте. Еле-еле тащимся. Проводница прошла, переложила Ромку головой к проходу — так безопаснее. 3:12 — встали. Темно и страшно. 3:15 — едем. Мобильный нельзя включать, накрываюсь кофтой с головой и пишу. Страшно очень. Едем. 3:28 — проводница прошла, сказала: «Прошли опасную зону, набираем скорость, дальше должно быть спокойно, можно ложиться и отдыхать». 3:40 — набрали скорость, несёмся. Ромка спит. 3:48 — «Надеюсь, это был самый жуткий час в моей жизни», — написала я сестре Насте, ещё не зная, что через несколько минут буду убегать от стреляющего по поезду дрона. 4:11 — снова останавливается поезд. Снова командуют эвакуироваться. Снова разбудила Рому и выскакиваем из поезда… Дальше — хаос. Тот самый, о котором невозможно рассказать словами. Мы выскочили. Я обернулась и увидела дрон. Он летел справа, стрелял по поезду и рельсам. Пули ПВО били его с двух сторон, не сбили. Он летел и стрелял. Я видела это своими глазами. Пули были яркие, разноцветные. Как в кино. Как в игрушечной стрелялке. Только это было по-настоящему.

Мы побежали. Не знаю, сколько всего было дронов — три, пять, семь. Я видела только два, слышала несколько. На станции домик, закрыт. Мы за него, прижались к стене. Дрон пролетел. Бежим дальше от поезда. Там что-то типа доски почёта и детская площадка. Летит дрон. Заставила Рому присесть около этой доски, накрыла его пледом и собой… Пролетел. Бежим дальше — гаражи, закрыты. Те, которые открыты, — совсем развалюхи, уже без крыш. Линия каких-то палаток — всё наглухо закрыто. Бежать некуда. Увидели недостроенную церковь и побежали к ней… Мужчины нашли и открыли окно и начали всех по одному спускать вниз, в полуподвальное помещение…