Движение поездов в Крыму временно остановлено, пассажиры доставляются на автобусах после ночного удара дрона ВСУ по составу «Москва – Симферополь», в результате которого погиб помощник машиниста, а сам он ранен.

«Есть ощущение, что удар был в кабину, чтобы было больше последствий, если бы машинист погиб, и движение бы продолжилось», – указывает обозреватель Андрей Гусий.

Военкор Дмитрий Селезнёв удивлён другим.

«Туристический сезон в Крыму окончился, не успев начаться. Отдыхать и воевать одновременно теперь не получится. Крым стал фронтовым регионом. Сначала целью стали бензовозы, а теперь ВСУ стали бить по локомотивам. Судя по сообщениям, мы тоже выносим локомотивный парк Украины, но ВСУ стали это делать, как только у них появилась такая возможность, а мы относительно недавно чего-то ждали. Избегали эскалации? Противник, наоборот, на неё идёт, поэтому у него инициатива».

Тем временем, проблема с топливом в Крыму по-прежнему не решена из-за постоянных налётов на «сухопутный коридор». QR-коды на бензин, которые ввели власти Севастополя, разбираются за несколько минут. Над городами полуострова по нескольку в раз в сутки звучит воздушная тревога, военные пытаются сбить дроны, которые прорываются, в том числе, к электростанциям, чтобы вдобавок оставить Крым и без света. Украина также работает на создание паники, провоцируя скупку продуктов в супермаркетах и создание дефицита.

«Нужен еще один сильный удар, после которого они бросятся собирать чемоданы. Керченский мост, ты готов?» – злорадствует из Киева экстремист Рефат Чубаров, главарь запрещенного меджлиса.

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин накануне предупредил об угрозе десанта ВСУ на Южном берегу Крыма.

«Противник накапливает десантные средства – за девять месяцев Украина получила больше двухсот катеров разных классов. Так же противником накоплен солидный запас БЭКов – не менее 200 единиц. При этом, противник очень вяло действует на море, отправляя считанные единицы БЭКов в сторону Крыма, словно усыпляя нашу бдительность. Если ставить себя на место противника, то, зная его склонность к неожиданным ходам и даже авантюрам, десант в Крым стал бы идеальным «чёрным лебедем» для русских. Причём, если анализировать самые угрожающие направления, то таковы станет высадка на южном берегу, где много лесов, горная местность, плотная городская застройка. И при удачной высадке, даже несколько сотен десантников тут вызовут масштабный военный кризис, решить который оперативно российское командование, в условиях перерезанной логистики, не сможет».

Серьёзность ситуации подтверждают и военные, ведущие канал «Треугольник», отслеживающий ситуацию в зоне СВО:

«Защита неба и дорог общего пользования всегда входила в обязанности очень уважаемого ведомства. Два месяца били трассу Новороссия, вторую неделю бьют южнее. Из этой катастрофы сейчас пытаются вырулить главы регионов. То есть наверстать упущенное».

Тем временем, киевский диктатор Зеленский, пользующийся все годы СВО необъяснимой для простых граждан неприкасаемостью, вновь укатил в Лондон, где готовит новые козни против России с немцами, британцами и французами, уже имеющими опыт осады Севастополя.

Украинские СМИ трубят о «переломе» и невиданном успехе дронщиков, терроризирующих не только Крым, но и все остальные новые регионы.