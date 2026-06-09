Мобилизация превратилась в самое коррумпированное дело за всю историю Украины – депутат Рады

Игорь Шкапа.  
09.06.2026 16:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Мобилизация на Украине сопровождается невероятно масштабной коррупцией, которой Украина еще не видела.

Об этом в эфире видеоканала «Коммерсант украинский» заявил депутат ВР от «Слуги народа» Руслан Горбенко, в прошлом член Партии регионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Ведущая заметила, что только в первом квартале 2026 года омбудсмен получил более 1600 жалоб на действия ТЦК, а всего их накопилось уже больше 12 тысяч. Она считает, что такое количество показывает высокий уровень общественного недоверия.

«В первую очередь, надо понимать, какой бич у нас мобилизация сейчас. Думаю, когда будущее поколение будет проводить анализ и подвить итоги, то вопрос мобилизации, скорее всего, за всю историю Украины, это мое личное мнение, будет самым коррумпированным делом по всем направлениям, начиная с системы «Шлях», по которой выезжали волонтеры, а справки давали областные администрации, министерства или другие правительственные структуры – и заканчивая ТЦК, ВЛК, СЕК. Мы видим вал уголовных дел», – сказал депутат.

Он добавил, что с 2022 года на Украине резко, на 350 тысяч, увеличилось количество инвалидов [что дает право избежать призыва в армию], а аудита толком так и не провели.

«Все требуют справедливости. И это действительно вызов для страны и для нового министра обороны», – рассуждает Горбенко.

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