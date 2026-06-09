Нужно не молчать, а официально отменять курортный сезон в Крыму, – военкор Стешин

Курортный сезон в Крыму в этом году должен быть официально отменен из-за военной угрозы.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо, чтобы потом не бегать, не хвататься за голову, не выпрашивать переговоры, не подтягивать каких-то мразей из международных гуманитарных организаций , чтобы спасти людей, которые там застряли в зоне боевых действий. Чтобы не было там потопленных паромов с детскими панамами, плавающими на море», – заявил Стешин.

По его мнению, Киев не способен провести контрнаступательную операцию или отрезать полуостров от материка полностью, но ему вполне по силам продолжить воздушный террор Крыма, чем он и будет заниматься:

«Я очень много жил в своей жизни в зоне, где идут боевые действия, где происходит что-то страшное – мирному человеку просто не укладывается в голове… Оказаться в Крыму — это оказаться в ловушке этим летом. Стратегия наших врагов выбрана на это – они не способны провести широкомасштабное контрнаступление на Земле, но у них есть дроны, и они попытаются сорвать курортный сезон и превратить жизнь крымчан в ад.

Им даже не нужно полностью блокировать полуостров, они просто не смогут, потому что мы же знаем, что полуостров подпирает наше внутреннее море, Азовское. То есть по-любому он не будет отрезан полностью, но создать множество проблем людям, вызвать недовольство властями в первую очередь… Качать политическую ситуацию внутри России.

А картинка с мечущимися курортниками — вот это им будет в кассу. И они попробуют опять начать России выламывать руки — вот такой их расчёт», – заявил Стешин.