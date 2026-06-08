«Входим в турбулентность»: турбизнес Крыма замер, глядя на динамику падения бронирований

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После ночной атаки БПЛА поезда, следующие из Крыма на материк, отправляются из Керчи. Пассажиров до станции отправления доставляют на автобусах, снятых с междугородних рейсов внутри региона.

И это в момент жесточайшего топливного дефицита, когда большинство автовладельцев пересели с личного транспорта на общественный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крымские власти пока воздерживаются от публичных прогнозов на курортный сезон. Предыдущие планы нарастить за счет турпотока недостающие доходы от строительства недвижимости сталкиваются с форс-мажорными обстоятельствами: железнодорожное сообщение с Крымом затруднено из-за атак БПЛА на инфраструктуру, автомобильное сдерживается дефицитом бензина.

Это уже отразилось на снижении бронирования отдыха на 32% и аннуляции заявок более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

«Различные курорты полуострова показывают разную динамику, но по основным падение приличное: Судак снизился на 57%, Ялта, Евпатория, Алушта – более чем на треть. Интересно, что спад есть по курортам независимо от того, снизили они цены или повысили. Доля аннуляций уже забронированных отелей сейчас составляет 88% против 37% в прошлом году. Две недели назад этот показатель был 38%», – уточняют в Российском союзе туриндустрии.

Снижение продаж «ПолитНавигатору» подтвердили в руководстве сети отелей. Падение уже составило 30%, и если раньше это касалось в основном июньского отдыха, то сейчас туристы отменяют брони на июль и август.

Ситуация уже критическая, схожая с тем, как было в пандемию. Только тогда мы могли не возвращать авансовые средства, а передвинуть даты заезда. Сейчас у нас такой возможности нет, мы должны возвращать деньги, что ежедневно обходится в 5-6 миллионов рублей. Ситуация близка к кризисной, отметил собеседник издания.

Наихудший стрессовый сценарий для отельеров наступит в случае отмены 50% броней и более. Пока сохраняется возможность заполнения за счет жителей ЮФО и Крыма, которых можно привлечь специальными акциями и бонусными программами. Однако это невозможно без стабилизации топливного рынка – даже большие скидки на размещение не подвигнут туристов добираться в Крым пешком.

«При очевидной выгоде в стоимости размещения туристы предпочтут вариант с передвижением на личном транспорте, чем путь на автобусе с пересадками», — уверен эксперт.

В туристических чатах к ситуации относятся по-разному. Часть путешественников решила отказаться от поездки в Крым, особенно семьи с детьми. Часть переносит место отдыха с Западного на Восточное побережье, чтобы иметь возможность сгонять за топливом на левый берег Керченского пролива. Еще часть стоит на позиции, что лето отменить нельзя и, как и все предыдущие кризисы, нынешний тоже пройдет. Тем более что относительно Крыма официально нет никаких предупреждений.

«Мы в зоне турбулентности, негативные факторы превалируют. Поэтому рост аннуляций за 10 дней составил 15% от общего объема броней. Общая картина такая: по сравнению с прошлым годом минус 30% в бронировках и минус 16% в выручке на сегодня», — прокомментировал ситуацию руководитель одного из отраслевых объединений.

На этом фоне многие ждут мер экономической поддержки от государства аналогично периоду пандемии – кредитных и налоговых каникул, отсрочки платежей за землю и имущество, обязательств по статусу участников свободной экономической зоны.