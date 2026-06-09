В Киеве признали, что никаких интриг против Путина в России – нет и не предвидится

Игорь Шкапа.  
09.06.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцы выдают желаемое за действительно, когда утверждают, что в российской элите началось брожение и недовольство Владимиром Путиным.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый в РФ за призывы убивать журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы выдают желаемое за действительно, когда утверждают, что в российской элите началось брожение и...

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«Думаю, все наши бредни, фантазии, что кто-то ведет какие-то игры, какие-то группы влияния манипулируют Путиным… это все лежит на поверхности. Они его боятся. Вот и все. Многие ли из вас на своей работе, наемные работники, перечат своему руководителю? И как часто перечат?», – провел аналогию укро-политолог.

По его словам, в России имеет место ситуация, связанная с особенностями власти в России.

«Которая всегда была в том или ином роде в таком формате, в такой модели развивалась», – считает Романенко.

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English version :: Читать на английском В Киеве признали, что никаких интриг против Путина в России – нет и не предвидится

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