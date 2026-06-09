Укро-политолог объяснил возню вокруг «европейцев за столом переговоров»

Вадим Москаленко.  
09.06.2026 15:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Киев и Брюссель всеми силами пытаются добиться места за столом переговоров для европейских глобалистов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев и Брюссель всеми силами пытаются добиться места за столом переговоров для европейских глобалистов....

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«Обратите внимание на письма Зеленского, где указано, что Европа должна за столом переговоров сидеть, а США должны участвовать. Очевидно, что сейчас стратегия Украины – замена США Европой, или как минимум введение Европы в переговорный процесс в равном статусе.

При этом пять условий Европы, которые они выдвигают в отношении Москвы для прекращения огня, предусматривают и размещение иностранных войск, и выплаты репараций со стороны Москвы. Очевидно, эти условия не будут приемлемы Путиным.

Но то, что сейчас развернулась борьба за право сидеть за этим переговорным столом, означает, что Украина и европейцы реально считают опасностью возможность заключения сделки между Вашингтоном и Москвой.

И поэтому Украина спешит интегрировать Европу, а Европа спешит сесть за этот стол переговоров, пока уже сидящие за ним участники переговоров не договорились между собой», – сказал Бортник.

При этом он заметил, что о гарантиях Украине больше не говорят ни Россия, ни США.

«Дмитриев сказал, что еженедельно и многократно он коммуницирует с Уиткоффом и Кушнером, также эту связь поддерживает Ушаков…

Мы видим, что время от времени это выстреливает какими-то снятиями санкций с Москвы, а иногда это приводит к тому, что, когда Трампа спрашивают, как вы относитесь к действиям России на Украине, он заявляет, так пускай разбираются сами. Мол, меня это не касается.

Вот такой вот кризис и конкуренцию мы наблюдаем», – заключил Бортник.

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English version :: Читать на английском Укро-политолог объяснил возню вокруг «европейцев за столом переговоров»

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