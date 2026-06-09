Киев и Брюссель всеми силами пытаются добиться места за столом переговоров для европейских глобалистов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание на письма Зеленского, где указано, что Европа должна за столом переговоров сидеть, а США должны участвовать. Очевидно, что сейчас стратегия Украины – замена США Европой, или как минимум введение Европы в переговорный процесс в равном статусе.

При этом пять условий Европы, которые они выдвигают в отношении Москвы для прекращения огня, предусматривают и размещение иностранных войск, и выплаты репараций со стороны Москвы. Очевидно, эти условия не будут приемлемы Путиным.

Но то, что сейчас развернулась борьба за право сидеть за этим переговорным столом, означает, что Украина и европейцы реально считают опасностью возможность заключения сделки между Вашингтоном и Москвой.

И поэтому Украина спешит интегрировать Европу, а Европа спешит сесть за этот стол переговоров, пока уже сидящие за ним участники переговоров не договорились между собой», – сказал Бортник.