Если военно-политическое руководство не предпримет необходимые меры, вскоре ежедневные атаки, которые сегодня испытывает Крым и Севастополь, начнутся в Москве.

Об этом в интервью «МК» заявил капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

«Через Черное море по южным регионам летит больше всего. ВСУ всячески пытаются сорвать курортный сезон на Кавказском побережье и, разумеется, в Крыму. Достаётся и Севастополю, к которому у бандеровцев особое отношение… Ждать, что беспилотников будет меньше, с учётом вовлечения в производство дронов для нужд Украины всей Европы, очевидно не стоит. По большому счёту, конечно, нужно уничтожать операторов дронов. Без этого никак не обойтись. Нужно находить места на сопредельной территории, где их готовят», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дандыкин предлагает показательный удар по порту Рени на Дунае возле Румынии.

«Можно ударить по одному мосту и перерубить Одессу и Одесскую область пополам. Давно пора сравнять с землей Рени. Румыны, конечно, возбудятся. Вонь будет несусветная. Европа ее подхватит обязательно. И что? Мы уже объективно воюем с НАТО. Кроме того, у противника все еще работает железнодорожный транспорт. Говорили, что по локомотивам бьём, но если они продолжают кататься, значит, надо усилить удары».

Он предупреждает, что, если не принимать меры, ситуация для России только ухудшится.