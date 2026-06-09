«Не признаём русских!» – бандеровцы согласны учитывать только права венгров
Уступки, на которые согласилась Украина по обеспечению прав венгров Закарпатья, не станут прецедентом для русского населения, ведь такого не существует, а есть лишь «русифицированные украинцы».
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы «обували» Орбана, а потом всё то же самое, что говорил Орбан, нам выкатил Мадьяр. Ещё и в формате ультиматума. Орбан никогда не выдвигал ультиматумов по венгерской общине. А мы это проглотили.
Украина согласилась придерживаться всех европейских хартий по национальным меньшинствам. Все языковые, культурные, образовательные права венгров Закарпатья будут соблюдены, потому что это – часть нашей евроинтеграции.
Но это касается только двух общин – венгров и румын. Остальные национальные меньшинства настолько маленькие, что не выставляют какие-то права», – сказал Дроздов.
Он особо подчеркнул – «русского языка это не касается».
«Европейская хартия о защите меньшинств распространяется только на нацменьшинства.
То есть, для этого нужно быть нацменьшинством, называть себя русским. И позиционировать себя так. И тогда за этим могут идти требования.
А не русскоязычных украинцев – русифицированных манкуртов, колонизированных. Так что русскоязычные не являются нацменьшинством. Назовите себя русскими, и тогда претендуйте на что-то.
Поэтому никаких угроз из-за прецедента с венграми не будет. Русскоязычность не влечёт за собой никаких прав, потому что это не признак нацменьшинства. Это признак колонизации и интеллектуальной немочи», – добавил нацист.
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