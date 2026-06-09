«Не признаём русских!» – бандеровцы согласны учитывать только права венгров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уступки, на которые согласилась Украина по обеспечению прав венгров Закарпатья, не станут прецедентом для русского населения, ведь такого не существует, а есть лишь «русифицированные украинцы».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы «обували» Орбана, а потом всё то же самое, что говорил Орбан, нам выкатил Мадьяр. Ещё и в формате ультиматума. Орбан никогда не выдвигал ультиматумов по венгерской общине. А мы это проглотили. Украина согласилась придерживаться всех европейских хартий по национальным меньшинствам. Все языковые, культурные, образовательные права венгров Закарпатья будут соблюдены, потому что это – часть нашей евроинтеграции. Но это касается только двух общин – венгров и румын. Остальные национальные меньшинства настолько маленькие, что не выставляют какие-то права», – сказал Дроздов.

Он особо подчеркнул – «русского языка это не касается».