Спецслужбы Боснии преследуют сербского тележурналиста из-за дискуссии о фальшивом «геноциде в Сребренице»

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Боснийская спецслужба SIPA допросила тележурналиста телеканала РТРС из Республики Сербской Ясенко Тодоровича. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело за отрицание фальшивого «геноцида в Сребренице», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поводом преследования журналиста стала его авторская передача на РТРС «Другой угол», где он провел дискуссию с двумя экспертами – Маринко Божовичем и Неделько Элеком по поводу инспирированного Западом «геноцида в Сребренице», которого на самом деле не было.

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Репрессии стали возможны благодаря внесённым предыдущим надсмотрщиком Запада за БиГ – Валентином Инцко, поправкам в уголовный кодекс страны, вводящим уголовное наказание за отрицание этого фальшивого «геноцида» и оправдание действий сербских военных.

«Те, кто каждый день клянутся демократией и европейскими ценностями, сегодня задают вопросы журналистам о публичных дебатах и ​​устном выступлении…. Так что, Ясенко, не волнуйся. Каждым подобным действием они показывают не то, что ты сделал что-то не так, а скорее свой страх перед свободой слова. Республика Сербская умеет признавать и ценить людей, которые честно и профессионально выполняют свою работу», – прокомментировал бошняцкое беззаконие лидер боснийских сербов Милорад Додик.