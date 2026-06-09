Спецслужбы Боснии преследуют сербского тележурналиста из-за дискуссии о фальшивом «геноциде в Сребренице»
Боснийская спецслужба SIPA допросила тележурналиста телеканала РТРС из Республики Сербской Ясенко Тодоровича. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело за отрицание фальшивого «геноцида в Сребренице», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Поводом преследования журналиста стала его авторская передача на РТРС «Другой угол», где он провел дискуссию с двумя экспертами – Маринко Божовичем и Неделько Элеком по поводу инспирированного Западом «геноцида в Сребренице», которого на самом деле не было.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Репрессии стали возможны благодаря внесённым предыдущим надсмотрщиком Запада за БиГ – Валентином Инцко, поправкам в уголовный кодекс страны, вводящим уголовное наказание за отрицание этого фальшивого «геноцида» и оправдание действий сербских военных.
«Те, кто каждый день клянутся демократией и европейскими ценностями, сегодня задают вопросы журналистам о публичных дебатах и устном выступлении…. Так что, Ясенко, не волнуйся. Каждым подобным действием они показывают не то, что ты сделал что-то не так, а скорее свой страх перед свободой слова. Республика Сербская умеет признавать и ценить людей, которые честно и профессионально выполняют свою работу», – прокомментировал бошняцкое беззаконие лидер боснийских сербов Милорад Додик.
Согласно выдуманному американскими политтехнологами фальшивому мифу о «геноциде в Сребренице», за один день 11 июля 1995 года сербы якобы убили «восемь тысяч мусульманских мальчиков и мужчин». На деле же бойцы войска РС расстреляли от 200 до 400 взятых в плен исламистов, вырезавших более трех тысяч сербов с 1992 по 1995 годы в районе Подринья, предварительно эвакуировав из города женщин, детей и стариков.
English version :: Читать на английском Спецслужбы Боснии преследуют сербского тележурналиста из-за дискуссии о фальшивом «геноциде в Сребренице»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: