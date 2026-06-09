ТЦКшник с тапками в зубах из одесского СИЗО любил зверствовать и щеголять в белоснежной вышиванке

Павел Бадаев.  
09.06.2026 16:59
  (Мск) , Одесса
Просмотров: 940
 
Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Если это видео смотреть без звука, можно узнать обычные тюремные будни, и заключенного, над которым издеваются сокамерники, становится жаль. НО!..

Просто со звуком смотреть надо!


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Итак, Одесский следственный изолятор совместно с творческим коллективом глумливых урок – представляет:

«Апорт, тэцэкашница! — Командует матерый зек за кадром, а зек-терпила ползет к его ноге с тапками в зубах. — Сюда принеси, ко мне, рядом! Положила! Покажись! Молодец, хорошая собака («псу» дают по морде). Съе…алась туда, на место!». Жертва ползет к мусорнику.

Это была суть слитого в Сеть видео, моментально ставшего хитом.

Одесские паблики сообщают, что в ролике смотрящий по 6-му корпусу по прозвищу Спортик (блатной из бандитов) дрессирует сотрудника военкомата Сергея Васильева. И тапочки на карачках тот приносит не только смотрящему, но и всем сокамерникам.

 

Даже среди кастрюль данная экзекуция не вызвала традиционного «обурэння». Зато Государственная уголовно-исполнительная служба в считанные часы уволила руководство СИЗО и назначила проверку.

Подключилось и Государственное бюро расследований с бла-бла о попранных правах человека. Однако с важным уточнением, что жертва с видео «находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан. ГБР осуществляет расследование по статье «пытки» и статье «незаконное лишение свободы и похищение человека».

 

Также украинское издание «Детектив.инфо» сообщило, что «пес» из ролика (вернее, сука) — один из пяти сотрудников ТЦК, которых задержали в Одессе в конце мая «за незаконное удержание и избиение военнообязанного».

 

Надеюсь, остальные четверо также примерно служат и знают свое место возле параши.

«Карма!», — ликуют соцсети.

Все так. За одним исключением: тюрьма — все же место, где в большинстве сидят отморозки с понятными им «понятиями». Тогда как суки ТЦК глумятся над далекими от такой дичи людьми, безневинными, забитыми и запытанными ни за что. Поэтому тапки в зубах — этого слишком мало. Это должна быть пожизненная «карма».

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