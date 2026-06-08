Недоговороспособный Киев разогнал из переговорного процесса все нейтральные страны, участие которых могло реально помочь, оставив только дружков-русофобов из ЕС.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В переговорах могли бы участвовать Катар или Саудовская Аравия. То есть, абсолютно как бы нейтральная сторона. Турция, может быть.

Заметьте, что о Турции как-то уже и забыли, она не особо упоминается. Хотя раньше была активной, сейчас Турция не присутствует в этом всем. Много раз Эрдоган предлагал встретиться Путину и Зеленскому в Турции.

А если мы спросим себя, почему так происходит? Вот посмотрите, 22-23 год, Турция занимала активную позицию, Китай предлагал свои принципы, свою модель, страны Ближнего Востока.

Бразилия предлагала свою помощь, и даже ряд африканских стран. Приезжали лидеры африканских стран в Киев, тоже предлагали какие-то свои вещи.

Что происходит сейчас? Мы о Турции уже не слышим. На Ближнем Востоке все заняты своими проблемами, их голос утих. Южная Америка не присутствует. Китай в украинских вопросах обозначен только контурно-пунктирно», – отметил Баумейстер.