«С особым зверством, цинизмом и глумом»: террористы ВСУ расстреляли девичник перед свадьбой

Сергей Вредников.  
09.06.2026 16:34
  (Мск) , Луганск
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские БПЛА ночью атаковали территорию глэмпинга в Луганске, где отдыхала молодежь.

Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские БПЛА ночью атаковали территорию глэмпинга в Луганске, где отдыхала молодежь. Об этом сообщает...

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Всего, по его сведениям, в ночь на 9 июня под ударами оказались Луганск, Рубежное, Станично-Луганский и Славяносербский муниципальные округа.

«Основной удар пришелся по Луганску. БПЛА атаковал территорию глэмпинга, где отдыхала молодежь. Повреждено несколько домиков. К сожалению, пострадали две девушки. С ранениями разной степени тяжести они госпитализированы в больницу. …Киевский режим в очередной раз демонстрирует, что его целями становятся не военные объекты, а мирная инфраструктура и жители республики», – сообщает Пасечник.

Донецкая журналистка Евгения Мартынова считает, что для ЛНР украинскими сценаристами террора, очевидно, выбран вариант обстрелов с максимально тяжёлым моральным эффектом, «чтобы, помимо горя, Донбасс был шокирован ещё и степенью цинизма и глума».

«Про Старобельск не буду напоминать, ещё болит. Теперь разнесли так называемый глэмпинг в Луганске. Если кто не знает – это так сейчас называются маленькие домики для отдыха на природе. Панорамное остекление, фонарики, двускатные крыши, гламур, «все, как из Пинтерест». Короче, модный новый пансионат.

Девочки проводили там девичник перед свадьбой. По домикам начали бить с воздуха. У одной из девушек оторвана кисть, другие ранены в шею и голень.

Кадры страшные – бантики, открытки, розовые ленты и кроватки – все в крови. В крови полы, разбиты стекла. Вместо свадьбы – трагедия, ранения, увечье на всю жизнь», – пишет Мартынова в своём тг-канале.

Журналистка добавила, что три небольших шалашика – это явно не военный объект, «и те, кто бил по девочкам, думаю, были в курсе».

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