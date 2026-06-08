Русский голкипер довел до истерики украинского комментатора

Игорь Шкапа.  
08.06.2026 22:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1962
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спорт, Украина


На Украине встревожены продолжающимся процессом допуска российких спортсменов, в том числе детей, на международные соревнования под флагом своей страны.

Об этом в эфире ТСН заявил украинский спортивный журналист, уроженец Галичины и оголтелый русофоб Викторы Цыганык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине встревожены продолжающимся процессом допуска российких спортсменов, в том числе детей, на международные...

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Русофоб говорит, что представители международных спортивных федераций, приезжая на Украину, рассказывают, что они против допуска российских спортсменов.

«Едут туда – и уже не так уверенно говорят… У нас есть победитель Лиги чемпионов, где играют русский и украинец в одном клубе. Они, возможно, друг друга и не приветствуют. Но это, в принципе, как-то недопустимо. У нас есть звезды футбольные, которые ручкаюся и говорят, что поддерживают Украину, а потом через некоторое время на ветеранский турнир в Россию.

Конечно, они все это заливают деньгами. Европа не осознает той проблемы, которая у них на данном этапе. Они живут местечковыми моментами, что им нужно заработать деньги, а дальше хоть трава не расти. Это очень плохая позиция!», – злился галичанин.

Недоволен он и разрешением участвовать в соревнованиях детям из России.

«Если говорить о начальных моментах, то мы знаем на примерах разных видов спорта, когда они говорили, давайте допустим детей. Ну, дети же не голосовали, правильно? Давайте тех детей, которым до 15 лет, они же не виноваты за власть, допустим под флагом. И долгое время этот запрет стоял, не допускали даже детей, говорили: «Нет-нет». А потом понемногу оно стало ломаться», – негодует Цыганык

Напомним, что российский вратарь Матвей Сафонов стал игроком клуба ПСЖ, второй год подряд побеждающего в Лиге чемпионов. Эта же команда приобрела и украинского футболиста Илью Забарного, изначально заявлявшего, что не будет играть в одной команде с русским. Потом – деньги не пахнут – смирился, но принципиально не здоровается с Сафоновым.

При этом российский вратарь в тяжелейшей конкурентной борьбе добился того, что стал основным голкипером ПСЖ. Забарный же не появляется в основном составе и крайне редко выходит на замены.

Показателен эпизод недавней трансляции финала ЛЧ на Украине: оглашая составы, комментатор назвал лишь 10 из 11 футболистов парижского клуба, демонстративно проигнорировав упоминание Сафонова.
Показательный факт: после победы в финале жена Сафонова на стадионе вышла поздравлять мужа с российким флагом на плечах.

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English version :: Читать на английском Русский голкипер довел до истерики украинского комментатора

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