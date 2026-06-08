Укро-командир: «Здоровье солдата не волнует – лишь бы выполнял боевую задачу»

Игорь Шкапа.  
08.06.2026 23:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Большое количество украинских военных воюют имея серьёзные проблемы со здоровьем.

Об этом в эфире видеоблога «Вооруженный лоббист» заявил экс-депутат ВР, бывший глава Тернопольской обладминистрации, а ныне командир роты БПЛА бригады «Эдельвейс» Степан Барна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большое количество украинских военных воюют имея серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом в эфире...

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Ведущий поинтересовался, попадают ли в подразделение его собеседника ограниченно пригодные к военной службе, и насколько комиссии объективно обследуют мобилизованных.

«Исследуют абсолютно объективно, полностью, – не моргнув глазом, отвечает Барна. – У меня много ребят, которые проходят службу ограниченно пригодными после ранений, по здоровью. Многие годы войны сказываются. Они получают статус ограниченно пригодного, но продолжают выполнять далее боевые задания», – сказал ВСУшник.

По его словам, этим людям, несмотря на проблемы со здоровьем, «находят эффективное применение».

«Здесь никто не ограничивает в этом вопросе. А относительно того, что кого-то недоисследовали, мне это неинтересно, поэтому мы сразу ставим вопрос: «Ты готов воевать?». Он говорит: «Да, готов». Все, вперед. Мне неинтересен немотивированный человек, неспособный выполнять боевые задания», – заявил Барна.

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English version :: Читать на английском Укро-командир: «Здоровье солдата не волнует – лишь бы выполнял боевую задачу»

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