«Хочешь работать в Украине? Иди воюй»: недобитые ВСУшники пытаются ставить условие Зе-мигрантам

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Претендовать на украинское гражданство и работу могут лишь те иностранцы, которые отвоевали в ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «Вооруженный лоббист» заявил экс-депутат ВР, бывший глава Тернопольской обладминистрации, а ныне командир роты БПЛА бригады «Эдельвейс» Степан Барна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Почему-то решивший, что кто-то в Зе-банде к нему прислушается, – экс-депутат говорит, что за четыре года войны сталкивался со многими иностранцами, которые воюют за Украину, а потому якобы имеют какие-то чувства к этой стране.

«С другой стороны, у нас ситуация, когда миллионы мужчин пошли на защиту отчизны, много кто погиб. И я не уверен, что сейчас мы имеем моральное право решать вопрос в стране, в том числе дешевой рабочей силы, за счет мигрантов. Я думаю, что, скорее, надо подумать над тем, чтобы вернулись украинцы из-за границы, раз. А второе, если мы говорим об иностранцах, то должны говорить об иностранцах, которые, несмотря на свою национальную принадлежность, встали на защиту Украины, отвоевали, кто-то пролил кровь, а кто-то отдал жизнь, и его семья получила право на гражданство Украины», – рассуждал Барна.

По его словам, таким людям он бы без вопросов давал гражданство.

«Извиняюсь, а за что мы тогда воюем? Украинцы, те, кто любят эту землю, отдают жизнь, а там приезжает куча народа, и они, по сути, ассимилируют нашу землю», – заявил ВСУшник.

Ведущий заметил, что отвоевавшие в ВСУ иностранцы должны получить лишь возможность претендовать на работу здесь и на гражданство, а не получать автоматически, с чем Барна согласился.