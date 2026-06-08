«Хватит Зе-кварталовских смешков. Нам грозит прорыв фронта после смертельного удара» – Мосийчук
Россия имеет потенциал, чтобы кардинально изменить текущую ситуацию на земле в ходе украинской войны.
Об этом в эфире видеоканала «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Мосийчук согласился с секретарем комитета ВР полковником СБУ Романом Костенко, который опасается мобилизации в РФ и возможности применения Москвой тактического ядерного оружия.
«В России действительно могут начатья процессы из-за попаданий и так далее. То есть России надо будет идти на какие-то более жесткие меры. Это мобилизация полная или частичная. Думаю, им частичной хватит. И Костенко правильно говорит, если будет мобилизация 300 тысяч-полумиллиона человек, то это кардинально изменит ситуацию на земле», – сказал Мосийчук.
По его словам, в итоге начнутся прорывы ВС РФ, что может быть подкреплено тактическим ядерным ударом на линии фронта с поражением определённого участка, что даст возможность «осуществить прорыв глубоко в тыл».
«При этом первый вариант не исключает второй. Готова ли к этому Украина? Я пока такой готовности не вижу, кроме некоторых нардепов, которые собирают деньги на противогазы – типа они помогут.
Ситуация с новым витком войны очень серьезная, к ней надо походить очень серьезно. Хватит смехуечков всех этих кварталовских, потому что вопрос идет о жизни и смерти народа и государственности», – переживал укро-нацист.
English version :: Читать на английском «Хватит Зе-кварталовских смешков. Нам грозит прорыв фронта после смертельного удара» – Мосийчук
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: