«Вождь крупно обделался»: Мосийчук о визите Зеленского в Лондон
Диктатор Владимир Зеленский спешно усилил свою охрану.
Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий обратил внимание, что во время последнего визита Зеленского в Лондон снова был поднят вопрос о вводе так называемого миротворческого контингента на Украину.
«Во-первых, вождь обосрался. Он очень усилил охрану и мероприятия по охране. Это говорят специалисты. Я не буду вдаваться, где она усилена, потому сейчас обвинят, что хотят вождя, что-то с ним сделать, набежит племя зелебобиков и так далее», – сказал бывший депутат.
Кроме того, он напомнил, что Зеленский не рискнул лететь в Лондон из Польши, как это делалось ранее, а вылетел из Кишинева.
«Это еще один показатель того, что обосрался. То есть поссорились [с поляками из-за героизации бандеровцев]… и боится, что его священную дупу могут поджарить. Поэтому и летел из Кишинева», – объяснил Мосийчук.
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