«Вождь крупно обделался»: Мосийчук о визите Зеленского в Лондон

Игорь Шкапа.  
09.06.2026 17:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 869
 
Великобритания, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Украина


Диктатор Владимир Зеленский спешно усилил свою охрану.

Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Диктатор Владимир Зеленский спешно усилил свою охрану. Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил...

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Ведущий обратил внимание, что во время последнего визита Зеленского в Лондон снова был поднят вопрос о вводе так называемого миротворческого контингента на Украину.

«Во-первых, вождь обосрался. Он очень усилил охрану  и мероприятия по охране. Это говорят специалисты. Я не буду вдаваться, где она усилена, потому сейчас обвинят, что хотят вождя, что-то с ним сделать, набежит племя зелебобиков и так далее», – сказал бывший депутат.

Кроме того, он напомнил, что Зеленский не рискнул лететь в Лондон из Польши, как это делалось ранее, а вылетел из Кишинева.

«Это еще один показатель того, что обосрался. То есть поссорились [с поляками из-за героизации бандеровцев]… и боится, что его священную дупу могут поджарить. Поэтому и летел из Кишинева», – объяснил Мосийчук.

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English version :: Читать на английском «Вождь крупно обделался»: Мосийчук о визите Зеленского в Лондон

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