Мы напуганы усилением военной активности РФ, КНДР и Китая – японский посол в Киеве
Несмотря на боевые действия на Украине, Россия проводит военную активность на Дальнем Востоке.
Об этом в интервью каналу «Общественное новости» заявил посол Японии в Киеве Масаши Накагоме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущая спросила, насколько серьезной угрозой Токио считает Россию, напомнив, что премьер Японии Санаэ Такаити объявила, что из-за усиления военной активности Китая, РФ и КНДР создает в регионе экспертную группу для пересмотра оборонной политики.
Посол говорит, что Япония «сталкивается с вызовами для безопасности, которых не знала со времен Второй мировой войны», а потому и была создана эта группа.
«У Японии сложные соседи – Россия, Северная Корея, Китай. Россия даже во время войны против Украины остается очень активной в нашем регионе. У нее много активностей: проводит совместные учения с Китаем, общие морские патрулирования и полеты бомбардировщиков. Они очень активные. В нашей действующей стратегии нацбезопасности Россия определена как серьезное беспокойство для безопасности», – сказал дипломат.
Он встревожен и тем, что Китай наращивает свой военный потенциал, в том числе, ядерные силы – и «пытается изменить силой статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях».
«И Северная Корея развивает ядерные программы. Они также являются активными участниками войны против Украины, предоставляют России боеприпасы. Это очень сложная среда. Именно поэтому мы считаем важным пересмотр нашей оборонной стратегии и других документов по вопросам безопасности», – причитал японец.
English version :: Читать на английском Мы напуганы усилением военной активности РФ, КНДР и Китая – японский посол в Киеве
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: