Мы напуганы усилением военной активности РФ, КНДР и Китая – японский посол в Киеве

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Несмотря на боевые действия на Украине, Россия проводит военную активность на Дальнем Востоке.

Об этом в интервью каналу «Общественное новости» заявил посол Японии в Киеве Масаши Накагоме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, насколько серьезной угрозой Токио считает Россию, напомнив, что премьер Японии Санаэ Такаити объявила, что из-за усиления военной активности Китая, РФ и КНДР создает в регионе экспертную группу для пересмотра оборонной политики.

Посол говорит, что Япония «сталкивается с вызовами для безопасности, которых не знала со времен Второй мировой войны», а потому и была создана эта группа.

«У Японии сложные соседи – Россия, Северная Корея, Китай. Россия даже во время войны против Украины остается очень активной в нашем регионе. У нее много активностей: проводит совместные учения с Китаем, общие морские патрулирования и полеты бомбардировщиков. Они очень активные. В нашей действующей стратегии нацбезопасности Россия определена как серьезное беспокойство для безопасности», – сказал дипломат.

Он встревожен и тем, что Китай наращивает свой военный потенциал, в том числе, ядерные силы – и «пытается изменить силой статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях».