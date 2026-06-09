«Конвенция Монтрё уже не актуальна»: БЭКи не позволят России вывести в Чёрное море ни одного судна – Ходжес

Вадим Москаленко.  
09.06.2026 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Конвенция Монтрё потеряла всякую актуальность, потому что страны НАТО накачивают Украину морскими дронами, которые терроризируют российские и союзные суда в Чёрном море.

Об этом на дискуссии, посвящённой черноморской безопасности заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конвенция Монтрё потеряла всякую актуальность, потому что страны НАТО накачивают Украину морскими дронами, которые...

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«Я сторонник конвенции Монтрё и того, как её соблюдает Турция. Но беспилотные системы изменили ситуацию. И я не думаю, что конвенция Монтрё поспевает за этими изменениями.

Поэтому мы должны поставлять Украине всевозможные беспилотные морские системы – и предоставлять ей все возможности, какие нужны, чтобы ни один российский корабль не осмеливался выйти в открытое Чёрное море.

И конечно, украинцы уже получают их в своём порту», – сказал Ходжес.

«Помимо этого, нам следует перехватывать каждое судно российского теневого флота, перевозящее нелегальную российскую нефть, будь то в Чёрном или Балтийском море.

Я имею в виду, что каждое судно «теневого флота» проходит мимо страны НАТО. Каждое из этих судов – это то, чем Россия оплачивает эту проклятую войну. Так что это моя первая рекомендация для Альянса», – добавил американец.

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English version :: Читать на английском «Конвенция Монтрё уже не актуальна»: БЭКи не позволят России вывести в Чёрное море ни одного судна – Ходжес

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