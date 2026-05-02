«Ухилянты должны быть поражены в правах на 10 лет» – замкомандующего ВС Украины

Украины, которые не пошли добровольцами в ВСУ, должны быть поражены в гражданских правах как минимум на десять лет.

Об этом на канале «Украинская правда» заявил замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Для меня люди разделились на тех, кто пошел в 2022 году защищать, и тех, кто не пошел. Поэтому я всегда, когда общаюсь с человеком, сразу хочу понять, что он делал в 2022 году. И после этого я оцениваю качество этого человека. Подсознательно у меня так уже работает, получается. Вот такой алгоритм», – сказал Елизаров.