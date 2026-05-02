«Ухилянты должны быть поражены в правах на 10 лет» – замкомандующего ВС Украины

Максим Столяров.  
02.05.2026 09:12
  (Мск) , Киев
Украины, которые не пошли добровольцами в ВСУ, должны быть поражены в гражданских правах как минимум на десять лет.

Об этом на канале «Украинская правда» заявил замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для меня люди разделились на тех, кто пошел в 2022 году защищать, и тех, кто не пошел. Поэтому я всегда, когда общаюсь с человеком, сразу хочу понять, что он делал в 2022 году.

И после этого я оцениваю качество этого человека. Подсознательно у меня так уже работает, получается. Вот такой алгоритм», – сказал Елизаров.

«И люди, которые не пошли, которые сейчас пытаются не идти, я к ним плохо отношусь. Я считаю, что это неправильно в этой стране. Если человек должен был служить, и он не пошел служить по какой-то причине, я не считаю, что ему надо голосовать следующие 10 лет в этой стране на выборах.

Он может быть гражданином Украины, но ему не надо голосовать. Если ему эта страна не интересна, и он готов был её бросить, то зачем мне нужно учитывать его голос», – добавил генерал.

