Политтехнолог: Никто даже по секрету не может объяснить причину блокировки Telegram

Максим Столяров.  
02.05.2026 09:21
  (Мск) , Москва
Россия, Связь


Никто из российских чиновников и силовиков не в силах объяснить, для чего нужны блокировки мессенджера Телеграм.

Об этом в интервью блогеру Луке Ебкову заявил политтехнолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уже спрашивал некоторых уважаемых людей и в государственных структурах, и в силовых. Я говорю: слушай, ну расскажи, что на самом-то деле, что хотите?

Если бы речь шла об интересах просто одной коммерческой компании, не возникла бы столь широкая коалиция поддержки.

Пресс-секретарь президента говорит, нам Телеграм не интересен, хотя мы теряем влияние на бывшие страны постсоветского пространства. Но тем не менее, решения пытаются продавить.

Я считаю, что это плохо, что это не решает никаких проблем. Может быть, что-то есть такое очень секретное и опасное, что не знает никто. Но никто почему-то этого не может объяснить. Ни широким слоям населения, ни даже отдельным товарищам по секрету», – посетовал Минченко.

Он добавил:

«У нас сильнейшая медийка была в Телеграм. Сами себе ломаем все. Вот был круглый стол с пиарщиками Центральной Азии, обсуждали, у кого какие социальные сети работают.

ВК – по нулям. Одноклассники – нишево у возрастных. И Telegram практически везде. Особенно именно как политическая сеть, которая транслирует смыслы.

И мы говорим, ну окей, давайте мы уйдем оттуда, потому что обиделись, что наших авторов заблокировали. Вместо того, чтобы заполонить это все нашими авторами, мы просто обиделись и закрылись».

Ведущий подтвердил:

«У меня мама в школе работает, я к ней заходил недавно. И на перемене все друг с другом делятся VPN. Это 3-4 класс! Чему мы с детства учим детей? Ненавидеть государства, которое доставляет им с детства дискомфорт», – сказал Ебков.

