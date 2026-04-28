«Телеграм» могут заблокировать уже в этом году – Ашманов

Роскомнадзор может заблокировать «Телеграм» в виде помощи отечественному мессенджеру «Макс».

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я слышал слух, что в этом году таки заблокируют [«Телеграм»]. Знакомые ходят за наставлениями к своим кураторам, которые им сказали: готовьтесь, WhatsApp скоро закроем, «Телеграм» попозже, но всё равно закроем. Я думаю, что в виде помощи «Максу». Скорее всего. Ну, «Телеграм», Паша [Дуров] сотрудничает. Последние года полтора по отзывам Роскомнадзора он всё-таки реагирует на требования удалять плохие каналы. Некоторые он удаляет сам. После этой прививки во Франции он, наверное, стал делать это чаще. Но тем не менее, там дряни всякой там всё равно полно», – сказал Ашманов.

«А где проходит эта грань, чтобы не заблокировать всё, что можно, под соусом заботы о нации?», – спросил ведущий.