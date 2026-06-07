Прилепин предлагает русифицировать Новороссию в духе советских традиций
Любой регион Украины можно сделать пророссийским, если вернуть советские традиции.
Об этом писатель Захар Прилепин заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Если бы у нас было успешное наступление, даже в Сумах и Чернигове и там дальше, мы бы получали 20-70 в зависимости от региона пророссийского или более или менее готового стать пророссийским населения.
Я это наблюдал в Херсоне. Это никакой не пророссийский регион. Это приморский регион, где мужики ходят в плаванье, а женщины ищут мужиков, пришедших с плаванья. Это город бутиков и порта.
Встречали нас там так себе. Но на глазах видоизменялось это население. Потихоньку какая-то часть элиты приняла русскую сторону, и они начали строить свою русскую херсонскую идентичность», – рассказал Прилепин.
Он считает, что для перепропагандирования украинского населения нужно активней использовать советские традиции, «которые на Украине не забыли».
Напомним, что масштабная украинизация в Новороссии началась с первых лет советской власти.
English version :: Читать на английском Прилепин предлагает русифицировать Новороссию в духе советских традиций
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: