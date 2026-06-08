Украинский диктатор Зеленский явно умалчивает некоторые детали переговоров с олигархом Романом Абрамовичем, которые держались в тайне, пока о поездке не упомянул Владимир Путин.

Об этом пишет вице-премьер РФ времен Бориса Ельцина, а ныне бежавший на Запад террорист-иноагент Альфред Кох.

«Оказывается, российскому гражданину (находящемуся, к тому же, под всеми мыслимыми санкциями) можно запросто приехать в Киев (как?) и без приглашения заявиться к Зеленскому в офис. Однако… По всей видимости, Зеленскому не хочется, чтобы у украинцев сложилось представление, что он по собственной инициативе решил воспользоваться услугами Абрамовича для конфиденциального общения с Путиным».

О том, что Зеленский что-то недоговаривает, указывает ещё один иноагент – бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Россия не довольна действиями Абрамовича. Тем, что он ходит к Путину и ведет переговоры. МИД, Министерство обороны и спецслужбы не улыбаются радостно, когда Абрамович проходит в кабинет со своими предложениями. Поэтому Путин, скорее всего не дал ему мандата, это было бы оскорбительно по отношению к чиновникам и спецслужбам, которые ведут переговоры. Но думаю, что он одобрил поездку. Абрамович привез только предложение о встрече. И ради этого надо было ехать в Киев? Нет, он чего-то привозил, то, что Путин отверг».

Бывший украинский депутат Олег Царев утверждает, что выход на Зеленского Абрамович осуществил через главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию — они были знакомы ещё до СВО, потом работали над Стамбульскими соглашениями.

Политолог Марат Баширов уверен, что Зеленский вновь, как и в 2022 году, когда он сорвал мирные переговоры, действовал несамостоятельно.

«Хамское письмо Зеленского написали на самом деле в Лондоне? А где, кстати, застряли деньги Абрамовича от продажи ФК «Челси»? Может, нам пора прекращать эту «курьерскую дипломатию» (назвать её даже «челночной» язык не поворачивается)? А то получается, что народ воюет, а курьеры с клоунами пируют», – возмущается Баширов.

В любом случае, посредническая деятельность Абрамовича сулила лишь дурные предчувствия, пишет журналистка Наталия Осс.

«Появился Абрамович – Стамбул закончился Бучей. Триумф взятия «Азовстали» сменился отменой трибунала над нацистами «Азова». Появился Абрамович – принесли в жертву детей в общежитии в Старобельске. Абрамович не приносит счастья, он приносит войну и позор», – пишет она.

Политолог Семён Уралов недоумевает, зачем Абрамович замещает официальных дипломатов.

«Если в России есть коммерсант, который способен вести переговоры с Киевом, то его и стоит назначить настоящим главой МИДа. И прекратить весь этот цирк с «защитой прав русскоязычных» и борьбой за Православную Церковь. Тем более, что этот коммерсант по всей вероятности иудей, что облегчает переговоры с Зеленским и его кликой. К чему этот прогрев гоев, если кошерные господа спокойно общаются друг с другом», – мрачно иронизирует автор.

Журналист Вадим Авва резюмирует: