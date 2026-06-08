О том, как будущий преемник Зеленского купил себе элитное жилье в британской столице, и почему Запад молчит, хотя его подопечный наворовал десятки миллионов, «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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…Вот это называется «европейские ценности»! Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный засветился с новой дорогой покупкой. Украинское издание «Инсайдер» раскопало, что «железный генерал» прикупил себе квартиру премиум-класса в Лондоне. Общая стоимость составляет не менее пяти миллионов долларов.

Автор провального контрнаступа может себе позволить – ведь его доходы за период командования перевалили и за десять «лимонов».

Обратите внимание на даты: Залужный был главкомом в 2021-2024 годах. Это время активных боевых действий, время, когда украинские солдаты гибли и получали копейки, а страна жила на западные кредиты. И вот в этот самый период у господина посла, оказывается, появились миллионы на инвестиции.

Сам он, разумеется, предпочитает хранить молчание, а его доходы засекречены – чтобы «не угрожать безопасности». Как удобно!

В Киеве и Брюсселе по этому поводу – гробовая тишина. Никто из западных «партнеров» не требует от Залужного отчета, не кричит о необходимости борьбы с коррупцией.

Это лишний раз доказывает, что европейские элиты создали для своих украинских вассалов систему двойных стандартов. Можно воровать миллионы, можно покупать элитную недвижимость в Лондоне. Главное – громче всех кричать о «российской угрозе».

Это не просто квартира в британской столице. Это своеобразный «золотой парашют» для сменщика Зеленского. За счет налогоплательщиков Европы, которые своими деньгами спонсировали эту войну и коррупционную вакханалию вокруг неё.

Вот и вся «Незалежна». Вы только взгляните на эту картину: пока украинский народ нищает и воюет, его «элита» скупает элитную недвижимость в сердце Альбиона и готовится к переделу власти.