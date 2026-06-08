«Это иллюзии» – в Киеве развенчали надежды Зеленского повлиять на Путина при личной встрече
Поездка в Киев российского миллиардера Романа Абрамовича и его встреча с [диктатором] Владимиром Зеленским якобы показывает, что и Россия, и Украина готовы к переговорам.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский антироссийский пропаганист-русофоб и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сенсация – не Абрамович. Сенсация сам факт, что российский бизнесмен, причем не просто бизнесмен, Абрамович один из активных игроков в окружении Путина, может приехать в украинскую столицу, разговаривать с президентом Владимиром Зеленским и лидером фракции правящей партии «Слуга народа» Давидом Арахамия», – недоумевает Портников.
Он обращает внимание, что Арахамия имеет возможность разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, и приходит к выводу, что Москва и Киев склонны к переговорам и поиску путей для встречи между Путным и Зеленским.
Правда, он добавляет, что представление о такой встрече у каждого из них могут быть диаметрально противоположными.
Он говорит, что Зеленский, по словам Абрамовича, надеется на свою харизму во время встречи с Путиным, но напоминает, что их последняя встреча в Париже показала, что это ошибочное мнение. Напомним, тогда Зеленский демонстративно отказался от выполнения минских соглашений.
Портников говорит, что именно тогда отношение Путина к Зеленскому изменилось – и появилось желание его сменить.
Русофоб добавил, что у Зеленского могут появиться иллюзии, что удары по российской энергетике подтолкнут Россию к остановке войны по лини соприкосновения. Но при этом у Путина может быть совсем другое представление, почему Зеленский добивается личной встречи.
«Он может считать, что Зеленский наконец осознал, что Россия не собирается заканчивать войну без окончательного разрушения Украины, что увеличение атак по украинской столице, другим крупным городам должно убедить, что даже если российская армия не будет энергично продвигаться по украинской земле, то ракетные атаки и беспилотники уничтожат украинскую инфраструктуру, то, что от нее осталось уже, и жилые кварталы украинских городов, создавая предпосылки для демографической катастрофы.
Таким образом, Путин может направлять посредника к Зеленскому, чтобы понять, насколько тот готов к тому, что Путин ожидает с первой и пока последней встречи в Париже – на капитуляцию Украины», – резюмировал Портников.
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