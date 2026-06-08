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Поездка в Киев российского миллиардера Романа Абрамовича и его встреча с [диктатором] Владимиром Зеленским якобы показывает, что и Россия, и Украина готовы к переговорам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский антироссийский пропаганист-русофоб и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сенсация – не Абрамович. Сенсация сам факт, что российский бизнесмен, причем не просто бизнесмен, Абрамович один из активных игроков в окружении Путина, может приехать в украинскую столицу, разговаривать с президентом Владимиром Зеленским и лидером фракции правящей партии «Слуга народа» Давидом Арахамия», – недоумевает Портников.

Он обращает внимание, что Арахамия имеет возможность разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, и приходит к выводу, что Москва и Киев склонны к переговорам и поиску путей для встречи между Путным и Зеленским.

Правда, он добавляет, что представление о такой встрече у каждого из них могут быть диаметрально противоположными.

Он говорит, что Зеленский, по словам Абрамовича, надеется на свою харизму во время встречи с Путиным, но напоминает, что их последняя встреча в Париже показала, что это ошибочное мнение. Напомним, тогда Зеленский демонстративно отказался от выполнения минских соглашений.

Портников говорит, что именно тогда отношение Путина к Зеленскому изменилось – и появилось желание его сменить.

Русофоб добавил, что у Зеленского могут появиться иллюзии, что удары по российской энергетике подтолкнут Россию к остановке войны по лини соприкосновения. Но при этом у Путина может быть совсем другое представление, почему Зеленский добивается личной встречи.