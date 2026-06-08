Привлечение к переговорам с Киевом олигарха Романа Абрамовича – далеко не первая попытка использовать эту фигуру, и Москва в полном праве повторять свои ошибки.

Об этом на канале украинского аналитика Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия вправе выбирать, как она решает свои проблемы. Она пыталась решать свои проблемы с помощью олигархов. Пусть они посчитают, сколько они на этом потеряли. Не денег. Если Россия хочет продолжать наступать на те же грабли, пожалуйста. Лично Абрамовича я знаю, я ещё помню, когда он был шестёркой у Березовского. Большой интеллектуальной силы я у него не обнаружил. Если у вас ещё остались зубы, которые не выбили вам, наступая на грабли, продолжайте. Может, полный рот зубов. Я не знаю, как они быстро выросли. Абрамович – не Уиткофф, Абрамович даже не Кушнер. Единственное, что общее между ними: все они богатые и все они евреи. Но это недостаточно для того, чтобы вести международную политику», – сказал Кедми.

«Вспомните Чубайса, его услугами тоже пользовалась Россия – и долго, и упорно. И несмотря на всё, что он ей приносил, продолжала пользоваться. Вероятно, люди не учат историю, но это дело России», – добавил эксперт.

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