Сербский писатель: Форум в Петербурге – вызов западной «кучке педофилов и извращенцев»

Максим Столяров.  
07.06.2026 12:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 537
 
Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург


Запад не случайно руками ВСУ пытался сорвать налётами дронов Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил сербский писатель Слободан Стойичевич, автор книги «Сетевая война против сербов. Уроки для России».

Запад не случайно руками ВСУ пытался сорвать налётами дронов Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)....

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«Многие согласны даже на риск приехать в Петербург и подвергнуться бомбёжкам, лишь бы поговорить с русскими. Это один из итогов этого форума.  Россия ведёт сегодня большую битву за нас всех», – сказал Стойичевич.

Он обратил внимание, что на форум в Петербург приехали тысячи иностранных гостей.

«85% мирового населения и большинство стран, поддерживают Россию против этих упырей с Запада – маленькой кучки педофилов и извращенцев, которые ведут Запад в пропасть», – добавил сербский журналист.

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English version :: Читать на английском Сербский писатель: Форум в Петербурге – вызов западной «кучке педофилов и извращенцев»

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