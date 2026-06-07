Сербский писатель: Форум в Петербурге – вызов западной «кучке педофилов и извращенцев»
Запад не случайно руками ВСУ пытался сорвать налётами дронов Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил сербский писатель Слободан Стойичевич, автор книги «Сетевая война против сербов. Уроки для России».
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«Многие согласны даже на риск приехать в Петербург и подвергнуться бомбёжкам, лишь бы поговорить с русскими. Это один из итогов этого форума. Россия ведёт сегодня большую битву за нас всех», – сказал Стойичевич.
Он обратил внимание, что на форум в Петербург приехали тысячи иностранных гостей.
«85% мирового населения и большинство стран, поддерживают Россию против этих упырей с Запада – маленькой кучки педофилов и извращенцев, которые ведут Запад в пропасть», – добавил сербский журналист.
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