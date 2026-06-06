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Нужно отдать должное смелости и сознательности иностранных гостей Санкт-Петербургского международного форума, которые не отказались от участия, несмотря на террористические атаки дронов ВСУ.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявила бельгийский исследователь и эксперт в области когнитивных войн Анна Андерсен.

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«Реакция участников из более чем 100 стран говорит сама за себя, ведь при сложившихся обстоятельствах представители Азии, Африки и Латинской Америки не дрогнули», – сказала она.

Андресен отметила «стальной нерв гостей, понимающих, что они находятся на передовой строительства справедливого мироустройства».

«Когда неонацистский киевский режим, лишенный субъектности и действующий по указке западных кураторов, пытается сорвать диалог ударами по северной столице, это лишь подтверждает то обстоятельство, что им есть что скрывать, и они боятся честного разговора», – считает эксперт.

Планы врагов России не оправдались, подтвердил «ПолитНавигатору» депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Конечно, это попытка срыва. Они долгое время пытались изолировать форум, но на этот раз приехали даже американцы. Количество контрактов, заключенных в рамках форума, очень велико, количество контактов еще больше. Поэтому им ничего не остается, кроме как рассчитывать на терроризм и вызванный им страх, но эти планы не оправдались», – заявил Матвейчев.

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