«Россия не может победить в СВО» – Прилепин призывает строить «какую-то другую» страну
У России нет цели победить в СВО и нет сил ее завершить.
Об этом писатель Захар Прилепин заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Завершить это на данном этапе у нас не хватает ни сил, ни духа, ни собранности. Самое главное. Не хватает целеполагания. У нас нет цели победить. Есть какая-то другая цель. Возможно, все это имеет какое-то рациональное обоснование. Мы не имеем цели победить не потому, что мы не хотим победить, а исходя из ситуации», – рассуждал Прилепин.
По его ощущениям, в начале войны планы победить объединяли президента и всю страну, «и все человечество об этом знает». Однако первая неделя операции изменила ситуацию.
«Оказывается, мы убиваемы, у нас можно отрезать колонны и жечь нашу технику. И они все воспряли. Европа воспряла за все предыдущие столетия унижений… Ах так? Щас мы в это вложимся так, что вам мало не покажется.
А дальше получилось то, что получилось. На данном этапе та Россия, которую мы построили, не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию», – сказал Прилепин.
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