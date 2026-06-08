Все только начинается – армянский оппозиционер анонсирует массовые протесты

Анатолий Лапин.  
08.06.2026 17:20
  (Мск) , Москва
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Армения, Выборы, Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Сопротивление


В ближайшее время Армению ждут массовые протесты несогласных с результатами парламентских выборов, большинство голосов в которых получила партия армянского премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор».

Об этом в эфире видеоблога «Репортеры» заявил лидер движения «Азатугрум» Микаэл Бадалян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время Армению ждут массовые протесты несогласных с результатами парламентских выборов, большинство голосов...

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По словам оппозиционера, реальная борьба в Армении только начинается:

«Все прекрасно понимали, что реальная борьба начнется 8-го июня. Сегодня она начинается. Именно поэтому сейчас идет попытка дочистить политическое поле, потому что огромное количество людей и так уже сидят в тюрьмах, люди возмущены, но к этому оппозиция готовилась… Все процессы начнутся совсем скоро, и я надеюсь, что в этот раз нам удастся добиться своего результата

Молдавский сценарий с молдавским акцентом – это уличные волнения, которые сейчас начнутся. Я очень сильно надеюсь – не хочу забегать вперед и хоронить армянский народ и его выбор, потому что наша оппозиция, наш народ к этому готовился и прекрасно понимал, что будет.

Мы должны добиваться своего результата – и не позволить повести Армению по этому губительному сценарию, по которому ведет Пашинян. Потому что для нас эта мнимая евроинтеграция и разрыв отношений с Россией – это абсолютный крах», – заявил Бадалян.

Ранее Бадалян заявлял, что Армению ждет революция в случае, если нынешний премьер-министр страны Никол Пашинян пойдет на фальсификацию выборов.

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