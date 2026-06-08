Все только начинается – армянский оппозиционер анонсирует массовые протесты

В ближайшее время Армению ждут массовые протесты несогласных с результатами парламентских выборов, большинство голосов в которых получила партия армянского премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор».

Об этом в эфире видеоблога «Репортеры» заявил лидер движения «Азатугрум» Микаэл Бадалян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По словам оппозиционера, реальная борьба в Армении только начинается:

«Все прекрасно понимали, что реальная борьба начнется 8-го июня. Сегодня она начинается. Именно поэтому сейчас идет попытка дочистить политическое поле, потому что огромное количество людей и так уже сидят в тюрьмах, люди возмущены, но к этому оппозиция готовилась… Все процессы начнутся совсем скоро, и я надеюсь, что в этот раз нам удастся добиться своего результата…

Молдавский сценарий с молдавским акцентом – это уличные волнения, которые сейчас начнутся. Я очень сильно надеюсь – не хочу забегать вперед и хоронить армянский народ и его выбор, потому что наша оппозиция, наш народ к этому готовился и прекрасно понимал, что будет.

Мы должны добиваться своего результата – и не позволить повести Армению по этому губительному сценарию, по которому ведет Пашинян. Потому что для нас эта мнимая евроинтеграция и разрыв отношений с Россией – это абсолютный крах», – заявил Бадалян.