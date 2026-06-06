«Пусть «камни с неба» едят!» – на канале Порошенко требуют спровоцировать голод в Крыму

Террористические удары по сухопутному коридору в Крым нужно расширить с точечных атак на массовые – с применением всех средств поражения.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму уже сегодня есть не только дефицит топлива, есть ещё дефицит некоторых вещей – еды, например! И он будет увеличиваться, потому что если нет топлива, то авто не могут привести еду, а если не могут привезти – то извините, дальше ешьте «камни с неба», о которых они говорили! Поэтому здесь очень всё эффективно. Я считаю, что чем длительнее будут такие удары, чем масштабнее, чем больше будут проблемы в России, например, сейчас считается где-то 30% нефтеперерабатывающих мощностей России требуют ремонта из-за ударов. Когда это будет 50 – они это почувствуют ещё больше. И это коррелируется не на 20%, а больше – почему, потому что сейчас сезон. Начинается аграрка, им это будет нужно», – злорадствовал правосек.

«Но здесь ещё один момент. Те ракеты, которые прилетают, те миддл-страйки – они точечные. А нам нужно использовать ракеты или средства нанесения поражений массовые. Массовые! Нужно немного изменить подходы», – требовал Береза.

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