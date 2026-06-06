Американский генерал о дроновом терроре Крыма: Надо сделать пребывание русских невыносимым

Игорь Шкапа.  
06.06.2026 19:31
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Сюжет дня, Украина


Для русских в Крыму нужно создать такую ситуацию, чтобы они сами решили оставить полуостров.

Об этом в эфире британского Times Radio заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для русских в Крыму нужно создать такую ситуацию, чтобы они сами решили оставить полуостров....

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Генерал говорит, что очень ждет, когда Крымский мост будет уничтожен, отмечая, что полуостров зависит от сухопутного коридора, который сейчас находится в зоне поражения украинских дронов.

У него поинтеровались, означает ли сказанное, что «отсечение Крыма» важной стратегической задачей.

«Я ничего не исключаю, но я не думаю, что у украинцев сейчас есть возможность или необходимость для проведения крупномасштабной десантной операции по захвату Крыму. Им это делать не нужно. Думаю, выбран подход, при котором они сначала изолируют его», – заявил Ходжес.

По его словам, «сначала нужно сделать Крым непригодным для использования русскими».

«Каждый таксист в Киеве знает, где находятся все аэродромы, бункеры, критически важные узлы. И теперь у Украины есть возможность нанести по всем им. Думаю, мы наблюдаем изоляцию Крыма, которая делает ситуацию невыносимой. Это уже в процессе. Когда наступит заключительная часть, которая будет либо выводом российских войск, либо каким-то их вытеснением? Я не знаю, как и когда это произойдет, но думаю, что это предсказуемо», – резюмировал Ходжес.

P.S. Только в субботу в Севастополе 8 раз за сутки объявлялась воздушная тревога. Ни один из топ-спикеров на ПМЭФ не комментировал ситуацию в Крыму, где прекращена продажа бензина из-за ударов дронов по бензовозам.

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