Совпадение? Не думаем. Укро-дрон взорвался в Молдове сразу после заявления Санду
«Неизвестный дрон» взорвался сегодня ночью в Оргеевском районе Молдовы. «Неизвестным» его назвало молдавское министерство обороны, которое затеяло целое расследование.
Остальные молдаване к тому времени уже определили происхождение дрона по фото, выложенным в сеть местной полицией. Там на одном из обломков красовалась надпись «Обережно гвинт рухома частина».
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Неудобную ситуацию решил исправить молдавский МИД. Дипломаты признали, что дрон украинский, но все равно по привычке обвинили Россию.
«Этот инцидент еще раз показывает риски и последствия, которые война РФ против Украины создает для региональной безопасности и соседних государств», — заявили в МИД.
Любопытно, что глава МИД Украины Андрей Сибига на голубом глазу продолжает утверждать, что дрон российский.
Оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цырдя отмечает, что это первый дрон, который залетел в Молдову и взорвался. Ранее безобидные российские разведчики «Герберы» просто падали.
«Любопытное совпадение: инцидент произошёл сразу после заявлений Майи Санду о необходимости запуска в стране производства дронов и антидроновых систем…» – подметил Цырдя.
Действительно президент Майя Санду вчера заявила, что Молдова будет выпускать собственные дроны-перехватчики.
«На пятом году войны в Украине наша страна все еще беззащитна от угроз с воздуха, а российские дроны все чаще и чаще жужжат над домами молдаван», – сказала Санду.
Она намерена привлечь частные инвестиции в оборонную отрасль. Кроме того, Кишинев рассчитывает на сотрудничество с Украиной в сфере технологий. Соответствующие консультации уже проводятся.
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