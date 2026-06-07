«Так вам и надо, сволочи!» — нацистка Забужко прокляла одесситов под аплодисменты украинцев

Павел Бадаев.  
07.06.2026 19:50
  (Мск) , Одесса
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геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Скотское отношение нацистов к одесситам сквозит из всех щелей. Их не просто могилизируют, а с особой жестокостью. Подчеркивая, что это — наказание — за то, что одесситы. Врачи, учителя, музыканты, священники — все на мясные штурмы! И это не скрывается уже даже для проформы.

Так, нацистка и «видома пысьмэнныця» Оксана Забужко, выступая на киевском фестивале «Книжный арсенал» с лекцией «Русский язык на фронте», пробила очередное дно.

Скотское отношение нацистов к одесситам сквозит из всех щелей. Их не просто могилизируют, а...

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Она поведала, как листала ленту Фейсбука и увидела страшное — пост неизвестного ей мужчины, разыскивающего родственника, без вести пропавшего на войне. Никто такими вещами официально не занимается, вот люди и трубят о своем горе по соцсетям, в надежде, что случится чудо и могилизированные родичи найдутся — такие страшные будни.

И вот реакция нацистки:

«Пост русскоязычный, имя фамилия тоже… С болью и горечью человек выливает скорбь над без вести пропавшим. Мой мозг считывает информацию и на автомате выдает: «Так вам и надо, сволочи! Хочу, чтобы вы вечно своих искали!». Клацаю на страницу, и — холера — а он одессит! А я уже заряд выпустила [в зале аплодисменты]. Я уже его прокляла…

И это не шутки, я не верну уже эту черную пулю от украинского женского проклятия за всех наших погибших, оно полетело, сказанное слово имеет разрушительное действие…

Русскоязычные украинцы, будьте осмотрительны! Язык есть тем самым разделительным знаком, который во время войны игнорировать нельзя!», — заключила уроженка волынских схронов уже под совсем бурные аплодисменты.

А в зале, на этом «интеллектуальном» собрании — малолетки, взахлеб внимающие дементной нацистке. Наверняка наслушаются, одухотворятся и пойдут строить новую реальность — книгочеи, значит, наверняка место под снесенным Булгаковым обоссут. И присоединятся к проклятиям одесситов.

Примечательно, что еще недавно перед самой Забужко вопрос «разделительных знаков» по языку вообще не стоял. В 1998 году ее книга «Полевые исследования по украинскому сексу» (ой, вэй!) вышли в журнале «Дружба народов» на русском языке. А в 2023 году, во время войны, сборник «После третьего звонка» был издан в Эдинбурге… и тоже на русском языке. И это таки беда — мразью Великий и Могучий осквернять.

А что до проклятий в сторону одесситов… То их убивал Парубий в Доме профсоюзов, оскорбляла Фарион, введя в обиход ругательство «одэсьци», кошмарил Ганул, включал на Аллее Славы фашистские марши Резвушкин… Забужко — ну, ты-то уже «своих нашла» — они ждут!

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English version :: Читать на английском «Так вам и надо, сволочи!» — нацистка Забужко прокляла одесситов под аплодисменты украинцев

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