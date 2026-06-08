Выбьем железную дорогу и возьмемся за фуры, – планы укро-террористов против Крыма

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ВСУ будут пытаться выбить железнодорожную инфраструктуру на сухопутном коридоре в Крым, чтобы впоследствии атаковать автомобили с грузами.

Об этом в эфире признанного иноагентом ресурса «Крым. Реалии» заявил командир 422 отдельного полка беспилотных систем ВСУ Николай Колесник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым обеспечивает паромная переправа, там паром наши силы обороны уничтожили, Керченский мост, но там пропускная способность сейчас ограничена, и железная дорога, которую они построили по сухопутью….

Держать большую логистику под большим влиянием, если этого добиться, то это очень серьезная заявка на успех. Если ты это остановишь, им придется переходить на автомобили. Что такое перегрузить эшелон на грузовики или на фуры – это караваны, и тоже это будет контролироваться. Вот это, я считаю, что это задача даже не оперативного, а стратегического уровня», – заявил Колесник.

Нацист призывает желающих присоединиться к террору Крыма:

«Есть определенные механизмы и наработки, которые помогают проходить почти без потерь их средства противовоздушной обороны… Кто хочет летом систематически летать в Крым – велкам в наше подразделение, и будете летать в Крым».

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