«Русские захватят Нарву, а мы сядем думать – как отвечать» – Волкер

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Если Россия совершит «небольшое наступление» на НАТО и возьмет под контроль, например, приграничный эстонский город Нарву, то НАТО соберется и будет думать, стоит ли отвечать или проглотить «незначительный инцидент».

Об этом в интервью экс-министру иностранных дел Украины Павлу Климкину заявил бывший спецпредставитель США Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше всего меня беспокоит сценарий, при котором Путин решит захватить небольшой участок территории, скажем, в Литве или Эстонии и на этом остановится. Скажет: «Мы просто возьмём Нарву и всё». И что дальше?.. А потом НАТО соберётся на консультации по статье пять, запрошенные Эстонией, и начнётся обсуждение. И они скажут: «А действительно ли мы хотим эскалации? Действительно ли мы хотим воевать с Москвой из-за чего-то столь незначительного? Это может привести к Третьей мировой войне и обмену ядерными ударами». Вот, чего я опасаюсь. Может быть, Путин таким образом проверяет НАТО? Захватывает что-то незначительное, но всё равно переходит черту и вынуждает НАТО принять решение не предпринимать полномасштабных ответных действий. Если вы сделаете это один раз, то возникнет соблазн делать это снова и снова, каждый раз захватывая всё больше. Где предел?», – переживает Волкер.

Напомним, что жители Нарвы (87% населения русские) ежегодно приходят к границе с Россией, чтобы посмотреть трансляцию парада Победы, которую ведут на специально установленных экранах в соседнем российском Ивангороде.