Русские Нарвы смогут увидеть парад 9 мая вопреки НАТОвским запретам
В Ивангороде – населенном пункте Ленинградской области на самой границе с Эстонией, установили три больших экрана для трансляции парада Победы 9 мая.
Экраны расположены так, что их смогут увидеть жители Нарвы (87% населения – русские), оказавшиеся после распада Советского Союза в составе НАТОвской Эстонии, сообщает канал Two Majors.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Два города разделяет река Нарва.
В 2022 году, когда премьером Эстонии была печально известная Кая Каллас, в Нарве показательно снесли советский памятник танку Т-34 вопреки позиции мэрии.
Соотечественники в Нарве ежегодно приходят 9 мая на набережную, чтобы смотреть трансляцию парада с Красной площади в Москве.
English version :: Читать на английском Русские Нарвы смогут увидеть парад 9 мая вопреки НАТОвским запретам
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: