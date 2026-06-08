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Россия проводит системную работу, добиваясь возвращения своим спортсменам права выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Об этом в эфире ТСН заявила вице-президент украинской Федерации гимнастики, в прошлом чемпионка Олимпийский игр 1980 года в Москве Стелла Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они очень мощно работали с международным сообществом. Мы, Украина, как-то вялотекуще… Они приложили очень много усилий, работали с МОК. И я могу вам сказать, что очень много денег вложили они», – сказала Захарова.

Она недовольна украинским Национальным комитетом, возглавляемом Сергеем Бубкой.

«Что мы получили после 2024-го? Думали, все так и будет хорошо, они не допустятся никуда. Нет. МОК сделал свои выводы, и там есть, конечно, представитель из России. И стали потихоньку они входить в гимнастику на чемпионате мира. Приехали такие, как Мельникова, она там стала чемпионом мира», – недовольна вырусь.

Далее она стала утверждать, что эта победа стала возможной якобы благодаря работе русских с судьями.

«В 24-м, в 25-м они начали щупать, что можно, и в 26-м выходят с флагами, их допускают с символикой, атрибутикой и так далее. И они выходят [переходит на явно родной для себя русский язык] такие наглые: «Кто вы такие здесь? Что вы здесь приехали», – злилась Захарова.

Напомним, что на недавнем юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике, не сумевшие завоевать золото украинки, надели на себя наушники и закрывали глаза, чтобы не слышать гимны России и Белоруссии на пьедестале.

Варвара Чубарова из Украины завоевала бронзу в упражнениях с мячом, а победителем стала белоруска Кира Бабкевич. Еще одна украинка, София Краинская, получила серебряную медаль в финале с лентой, а золотую завоевала россиянка Яна Заикина.